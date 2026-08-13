Preço de TACHI hoje

O preço ao vivo de TACHI (TACHI) hoje é $ 0, com uma variação de 2.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TACHI para USD é de $ 0 por TACHI.

TACHI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,216, com um fornecimento em circulação de 100.00B TACHI. Nas últimas 24 horas, TACHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TACHI movimentou-se +0.41% na última hora e -32.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TACHI (TACHI)

Capitalização de mercado $ 31.22K$ 31.22K $ 31.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.22K$ 31.22K $ 31.22K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TACHI é $ 31.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TACHI é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.22K.