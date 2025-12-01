Preço de syrupUSDT hoje

O preço ao vivo de syrupUSDT (SYRUPUSDT) hoje é $ 1.11, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYRUPUSDT para USD é de $ 1.11 por SYRUPUSDT.

syrupUSDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 995,269,363, com um fornecimento em circulação de 900.41M SYRUPUSDT. Nas últimas 24 horas, SYRUPUSDT foi negociado entre $ 1.1 (mínimo) e $ 1.11 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.093.

No desempenho de curto prazo, SYRUPUSDT movimentou-se +0.00% na última hora e +0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Capitalização de mercado $ 995.27M$ 995.27M $ 995.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 995.27M$ 995.27M $ 995.27M Fornecimento Circulante 900.41M 900.41M 900.41M Fornecimento total 900,406,257.814425 900,406,257.814425 900,406,257.814425

A capitalização de mercado atual de syrupUSDT é $ 995.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SYRUPUSDT é 900.41M, com um fornecimento total de 900406257.814425. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 995.27M.