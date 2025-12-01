Preço de Synthetix sUSD hoje

O preço ao vivo de Synthetix sUSD (SUSD) hoje é $ 0.966651, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUSD para USD é de $ 0.966651 por SUSD.

Synthetix sUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,983,822, com um fornecimento em circulação de 43.42M SUSD. Nas últimas 24 horas, SUSD foi negociado entre $ 0.955187 (mínimo) e $ 0.981772 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.429697.

No desempenho de curto prazo, SUSD movimentou-se +1.10% na última hora e +0.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Synthetix sUSD (SUSD)

Capitalização de mercado $ 41.98M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.98M Fornecimento Circulante 43.42M Fornecimento total 43,419,362.25111481

