Informações de preço de SynthesizeAI (SYNTH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.04% Variação de Preço (7d) -0.04%

O preço em tempo real de SynthesizeAI (SYNTH) é --. Nas últimas 24 horas, SYNTH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SYNTH é $ 0.00169867, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SYNTH variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SynthesizeAI (SYNTH)

Capitalização de mercado $ 145.02K$ 145.02K $ 145.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.90K$ 150.90K $ 150.90K Fornecimento Circulante 961.00M 961.00M 961.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SynthesizeAI é $ 145.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SYNTH é 961.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.90K.