Preço de Syncoin hoje

O preço ao vivo de Syncoin (SNC) hoje é $ 27.87, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SNC para USD é de $ 27.87 por SNC.

Syncoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,206,512, com um fornecimento em circulação de 43.29K SNC. Nas últimas 24 horas, SNC foi negociado entre $ 27.69 (mínimo) e $ 27.98 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 31.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 25.03.

No desempenho de curto prazo, SNC movimentou-se +0.03% na última hora e +5.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Syncoin (SNC)

Capitalização de mercado $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.09M$ 45.09M $ 45.09M Fornecimento Circulante 43.29K 43.29K 43.29K Fornecimento total 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

A capitalização de mercado atual de Syncoin é $ 1.21M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SNC é 43.29K, com um fornecimento total de 1618033.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.09M.