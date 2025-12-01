Preço de Symbiosis SyBTC hoje

O preço ao vivo de Symbiosis SyBTC (SYBTC) hoje é $ 91,267, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYBTC para USD é de $ 91,267 por SYBTC.

Symbiosis SyBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,000,700, com um fornecimento em circulação de 10.96 SYBTC. Nas últimas 24 horas, SYBTC foi negociado entre $ 90,385 (mínimo) e $ 91,739 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 126,825, enquanto a mínima histórica foi de $ 74,649.

No desempenho de curto prazo, SYBTC movimentou-se -0.04% na última hora e +4.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Capitalização de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 10.96 10.96 10.96 Fornecimento total 10.96455346 10.96455346 10.96455346

