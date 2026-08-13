Preço de Swan Chain hoje

O preço ao vivo de Swan Chain (SWAN) hoje é $ 0, com uma variação de 3.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWAN para USD é de $ 0 por SWAN.

Swan Chain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,314, com um fornecimento em circulação de 394.39M SWAN. Nas últimas 24 horas, SWAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.226052, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWAN movimentou-se -0.01% na última hora e +4.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 39.14.

Informações de mercado de Swan Chain (SWAN)

Capitalização de mercado $ 100.31K$ 100.31K $ 100.31K Volume (24h) $ 39.14$ 39.14 $ 39.14 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.36K$ 254.36K $ 254.36K Fornecimento Circulante 394.39M 394.39M 394.39M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Swan Chain é $ 100.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.14. A oferta em circulação de SWAN é 394.39M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 254.36K.