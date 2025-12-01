Preço de Suzaku Token hoje

O preço ao vivo de Suzaku Token (SUZ) hoje é $ 0.0340378, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUZ para USD é de $ 0.0340378 por SUZ.

Suzaku Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 997,006, com um fornecimento em circulação de 29.29M SUZ. Nas últimas 24 horas, SUZ foi negociado entre $ 0.03283227 (mínimo) e $ 0.03480478 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.204252, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03269998.

No desempenho de curto prazo, SUZ movimentou-se -0.09% na última hora e -4.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Suzaku Token (SUZ)

Capitalização de mercado $ 997.01K$ 997.01K $ 997.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Fornecimento Circulante 29.29M 29.29M 29.29M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Suzaku Token é $ 997.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUZ é 29.29M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.40M.