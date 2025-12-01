Preço de SURVIVE hoje

O preço ao vivo de SURVIVE (SURVIVE) hoje é $ 0.00000797, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SURVIVE para USD é de $ 0.00000797 por SURVIVE.

SURVIVE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,966.19, com um fornecimento em circulação de 999.36M SURVIVE. Nas últimas 24 horas, SURVIVE foi negociado entre $ 0.00000797 (mínimo) e $ 0.00000797 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00065775, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000078.

No desempenho de curto prazo, SURVIVE movimentou-se -- na última hora e -1.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SURVIVE (SURVIVE)

Capitalização de mercado $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Fornecimento Circulante 999.36M 999.36M 999.36M Fornecimento total 999,363,325.456466 999,363,325.456466 999,363,325.456466

A capitalização de mercado atual de SURVIVE é $ 7.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURVIVE é 999.36M, com um fornecimento total de 999363325.456466. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.97K.