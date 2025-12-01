Preço de SURREAL AI hoje

O preço ao vivo de SURREAL AI (SURREAL) hoje é --, com uma variação de 10.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SURREAL para USD é de -- por SURREAL.

SURREAL AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 58,744, com um fornecimento em circulação de 999.95M SURREAL. Nas últimas 24 horas, SURREAL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SURREAL movimentou-se -6.00% na última hora e -34.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SURREAL AI (SURREAL)

Capitalização de mercado $ 58.74K$ 58.74K $ 58.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 58.74K$ 58.74K $ 58.74K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

A capitalização de mercado atual de SURREAL AI é $ 58.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURREAL é 999.95M, com um fornecimento total de 999947317.781994. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 58.74K.