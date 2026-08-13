Preço de SurfCash hoje

O preço ao vivo de SurfCash (SURF) hoje é $ 0, com uma variação de 2.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SURF para USD é de $ 0 por SURF.

SurfCash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,724, com um fornecimento em circulação de 651.67M SURF. Nas últimas 24 horas, SURF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00468639, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SURF movimentou-se -0.01% na última hora e -61.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SurfCash (SURF)

Capitalização de mercado $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Fornecimento Circulante 651.67M 651.67M 651.67M Fornecimento total 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535

A capitalização de mercado atual de SurfCash é $ 24.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURF é 651.67M, com um fornecimento total de 825833981.7074535. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.72K.