Em que rede blockchain Surf Lending opera?

Surf Lending opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SURF?

O token está cotado a R$0.85369710547833759000, registrando uma variação de preço de -2.16% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Surf Lending pertence?

Surf Lending se enquadra na categoria Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SURF com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Surf Lending?

Sua capitalização de mercado é de R$17073521.19144962712000, colocando o ativo na posição #1837. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SURF estão atualmente em circulação?

Há 19999991.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Surf Lending hoje?

Nos últimos dias, SURF gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Surf Lending flutuou entre R$0.85105133445641103000 e R$0.87774956931403359000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.