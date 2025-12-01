Preço de SUPERIOR hoje

O preço ao vivo de SUPERIOR (SUPERIOR) hoje é $ 0.0000158, com uma variação de 23.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUPERIOR para USD é de $ 0.0000158 por SUPERIOR.

SUPERIOR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 142,635, com um fornecimento em circulação de 9.02B SUPERIOR. Nas últimas 24 horas, SUPERIOR foi negociado entre $ 0.00001552 (mínimo) e $ 0.00002079 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00055992, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001552.

No desempenho de curto prazo, SUPERIOR movimentou-se +0.97% na última hora e -24.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SUPERIOR (SUPERIOR)

Capitalização de mercado $ 142.64K$ 142.64K $ 142.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.17K$ 158.17K $ 158.17K Fornecimento Circulante 9.02B 9.02B 9.02B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SUPERIOR é $ 142.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUPERIOR é 9.02B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.17K.