Informações de preço de supercoin (SUPERCOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00000844 Máximo 24h $ 0.00000912 Máximo histórico $ 0.00014396 Menor preço $ 0.00000728 Variação de Preço (1h) -0.40% Alteração de Preço (1D) -1.91% Variação de Preço (7d) -24.90%

O preço em tempo real de supercoin (SUPERCOIN) é $0.00000876. Nas últimas 24 horas, SUPERCOIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00000844 e a máxima de $ 0.00000912, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUPERCOIN é $ 0.00014396, enquanto o mais baixo é $ 0.00000728.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUPERCOIN variou -0.40% na última hora, -1.91% nas últimas 24 horas e -24.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de supercoin (SUPERCOIN)

Capitalização de mercado $ 8.75K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.75K Fornecimento Circulante 998.84M Fornecimento total 998,841,618.68309

A capitalização de mercado atual de supercoin é $ 8.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUPERCOIN é 998.84M, com um fornecimento total de 998841618.68309. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.75K.