Preço de Super Trump hoje

O preço ao vivo de Super Trump (STRUMP) hoje é $ 0, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRUMP para USD é de $ 0 por STRUMP.

Super Trump ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 130,857, com um fornecimento em circulação de 2.34B STRUMP. Nas últimas 24 horas, STRUMP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.029275, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STRUMP movimentou-se -- na última hora e -2.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Super Trump (STRUMP)

Capitalização de mercado $ 130.86K$ 130.86K $ 130.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145.42T$ 145.42T $ 145.42T Fornecimento Circulante 2.34B 2.34B 2.34B Fornecimento total 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

A capitalização de mercado atual de Super Trump é $ 130.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STRUMP é 2.34B, com um fornecimento total de 2339600235.633037. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 145.42T.