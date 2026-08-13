Preço de SunWukong hoje

O preço ao vivo de SunWukong (SUNWUKONG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUNWUKONG para USD é de $ 0 por SUNWUKONG.

SunWukong ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 168,307, com um fornecimento em circulação de 1.00B SUNWUKONG. Nas últimas 24 horas, SUNWUKONG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03674487, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUNWUKONG movimentou-se -- na última hora e -4.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 336.61.

Informações de mercado de SunWukong (SUNWUKONG)

Capitalização de mercado $ 168.31K$ 168.31K $ 168.31K Volume (24h) $ 336.61$ 336.61 $ 336.61 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 168.31K$ 168.31K $ 168.31K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SunWukong é $ 168.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 336.61. A oferta em circulação de SUNWUKONG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 168.31K.