Informações de preço de sun wukong (WUKONG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00101444 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.64% Alteração de Preço (1D) +0.56% Variação de Preço (7d) -25.70%

O preço em tempo real de sun wukong (WUKONG) é --. Nas últimas 24 horas, WUKONG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WUKONG é $ 0.00101444, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WUKONG variou +0.64% na última hora, +0.56% nas últimas 24 horas e -25.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de sun wukong (WUKONG)

Capitalização de mercado $ 9.78K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.78K Fornecimento Circulante 999.73M Fornecimento total 999,726,669.779026

A capitalização de mercado atual de sun wukong é $ 9.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WUKONG é 999.73M, com um fornecimento total de 999726669.779026. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.78K.