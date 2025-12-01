Preço de Sultanoshi hoje

O preço ao vivo de Sultanoshi (STOSHI) hoje é $ 0.01628525, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STOSHI para USD é de $ 0.01628525 por STOSHI.

Sultanoshi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,305, com um fornecimento em circulação de 7.45M STOSHI. Nas últimas 24 horas, STOSHI foi negociado entre $ 0.01614712 (mínimo) e $ 0.01667909 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.246005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01202111.

No desempenho de curto prazo, STOSHI movimentou-se -0.86% na última hora e +0.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sultanoshi (STOSHI)

Capitalização de mercado $ 121.31K$ 121.31K $ 121.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.31K$ 121.31K $ 121.31K Fornecimento Circulante 7.45M 7.45M 7.45M Fornecimento total 7,448,761.273305 7,448,761.273305 7,448,761.273305

