Preço de SUITRUMP hoje

O preço ao vivo de SUITRUMP (SUITRUMP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUITRUMP para USD é de $ 0 por SUITRUMP.

SUITRUMP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,998, com um fornecimento em circulação de 9.38B SUITRUMP. Nas últimas 24 horas, SUITRUMP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00143351, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUITRUMP movimentou-se +0.23% na última hora e +1.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SUITRUMP (SUITRUMP)

Capitalização de mercado $ 93.00K$ 93.00K $ 93.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.00K$ 93.00K $ 93.00K Fornecimento Circulante 9.38B 9.38B 9.38B Fornecimento total 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131

A capitalização de mercado atual de SUITRUMP é $ 93.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUITRUMP é 9.38B, com um fornecimento total de 9378886815.41131. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.00K.