Tokenomics de Suiswap (SSWP)
Tokenomics e análise de preços de Suiswap (SSWP)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Suiswap (SSWP), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Suiswap (SSWP)
Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.
The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:
-
Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.
-
Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.
-
Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.
-
Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.
Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.
Tokenomics de Suiswap (SSWP): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Suiswap (SSWP) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SSWP que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SSWP podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SSWP, explore o preço em tempo real do token SSWP!
Previsão de preço de SSWP
Quer saber para onde o SSWP pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SSWP combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"