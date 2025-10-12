Preço de Suiswap (SSWP)
+3.82%
+32.69%
-28.63%
-28.63%
O preço em tempo real de Suiswap (SSWP) é $0.00000968. Nas últimas 24 horas, SSWP foi negociado entre a mínima de $ 0.00000729 e a máxima de $ 0.00000971, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SSWP é $ 0.00458571, enquanto o mais baixo é $ 0.00000178.
Em termos de desempenho de curto prazo, SSWP variou +3.82% na última hora, +32.69% nas últimas 24 horas e -28.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Suiswap é $ 97.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SSWP é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 97.09K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ -0.0000047328.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ -0.0000057130.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ +0.000005726371683960313.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+32.69%
|30 dias
|$ -0.0000047328
|-48.89%
|60 dias
|$ -0.0000057130
|-59.01%
|90 dias
|$ +0.000005726371683960313
|+144.84%
Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.
The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:
Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.
Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.
Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.
Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.
Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.
