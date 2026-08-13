Preço de SuiAI hoje

O preço ao vivo de SuiAI (SUAI) hoje é $ 0, com uma variação de 7.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUAI para USD é de $ 0 por SUAI.

SuiAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 175,374, com um fornecimento em circulação de 1.00B SUAI. Nas últimas 24 horas, SUAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.065232, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUAI movimentou-se -0.06% na última hora e +16.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 525.47.

Informações de mercado de SuiAI (SUAI)

Capitalização de mercado $ 175.37K$ 175.37K $ 175.37K Volume (24h) $ 525.47$ 525.47 $ 525.47 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 175.37K$ 175.37K $ 175.37K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SuiAI é $ 175.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 525.47. A oferta em circulação de SUAI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 175.37K.