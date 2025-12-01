Preço de SUI Desci Agents hoje

O preço ao vivo de SUI Desci Agents (DESCI) hoje é --, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DESCI para USD é de -- por DESCI.

SUI Desci Agents ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,163, com um fornecimento em circulação de 623.85M DESCI. Nas últimas 24 horas, DESCI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02488851, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DESCI movimentou-se -2.92% na última hora e +0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SUI Desci Agents (DESCI)

Capitalização de mercado $ 41.16K$ 41.16K $ 41.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.98K$ 65.98K $ 65.98K Fornecimento Circulante 623.85M 623.85M 623.85M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

