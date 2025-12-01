Preço de Sui DePIN hoje

O preço ao vivo de Sui DePIN (SUIDEPIN) hoje é --, com uma variação de 1.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUIDEPIN para USD é de -- por SUIDEPIN.

Sui DePIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,300, com um fornecimento em circulação de 1.00B SUIDEPIN. Nas últimas 24 horas, SUIDEPIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02374623, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUIDEPIN movimentou-se -- na última hora e +57.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sui DePIN (SUIDEPIN)

Capitalização de mercado $ 129.30K$ 129.30K $ 129.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 129.30K$ 129.30K $ 129.30K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sui DePIN é $ 129.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUIDEPIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.30K.