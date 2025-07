O que é Sui Booster DAO (BOOST)

The SuiBooster DAO is a community-driven governance framework on the Sui blockchain, empowering 1,111 NFT holders to shape the Sui ecosystem through inclusive decision-making. All NFT holders can propose and vote on any initiative, including monthly airdrop distributions, fostering transparency and engagement. With 90% of revenue from the SuiBooster utility bot shared among holders—proportional to NFT ownership—and 10% allocated to a community treasury, the DAO maximizes rewards. Airdrops reward non-listed NFT holders, incentivizing loyalty. Hosted on Walrus, the DAO targets the entire Sui ecosystem and plans expansion to Aptos and Base, driving decentralized innovation.

Recurso de Sui Booster DAO (BOOST) Site oficial

Tokenomics de Sui Booster DAO (BOOST)

Compreender a tokenomics de Sui Booster DAO (BOOST) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOOST agora!