Preço de stUSDT Staked USDT hoje

O preço ao vivo de stUSDT Staked USDT (STUSDT) hoje é $ 1.013, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STUSDT para USD é de $ 1.013 por STUSDT.

stUSDT Staked USDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 63,116,885, com um fornecimento em circulação de 62.33M STUSDT. Nas últimas 24 horas, STUSDT foi negociado entre $ 0.990836 (mínimo) e $ 1.019 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.01, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.159659.

No desempenho de curto prazo, STUSDT movimentou-se -0.01% na última hora e +2.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 922.84.

Informações de mercado de stUSDT Staked USDT (STUSDT)

Capitalização de mercado $ 63.12M$ 63.12M $ 63.12M Volume (24h) $ 922.84$ 922.84 $ 922.84 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 63.12M$ 63.12M $ 63.12M Fornecimento Circulante 62.33M 62.33M 62.33M Fornecimento total 62,332,242.52092846 62,332,242.52092846 62,332,242.52092846

A capitalização de mercado atual de stUSDT Staked USDT é $ 63.12M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 922.84. A oferta em circulação de STUSDT é 62.33M, com um fornecimento total de 62332242.52092846. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.12M.