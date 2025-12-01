Preço de STUPID INU hoje

O preço ao vivo de STUPID INU (STUPID) hoje é $ 0.00014101, com uma variação de 1.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STUPID para USD é de $ 0.00014101 por STUPID.

STUPID INU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 140,916, com um fornecimento em circulação de 999.44M STUPID. Nas últimas 24 horas, STUPID foi negociado entre $ 0.00014047 (mínimo) e $ 0.00014574 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0068393, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00011888.

No desempenho de curto prazo, STUPID movimentou-se -0.34% na última hora e -5.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de STUPID INU (STUPID)

Capitalização de mercado $ 140.92K$ 140.92K $ 140.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.92K$ 140.92K $ 140.92K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,435,803.792454 999,435,803.792454 999,435,803.792454

