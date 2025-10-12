Informações de preço de Striker League (MBS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00151056 $ 0.00151056 $ 0.00151056 Mínimo 24h $ 0.00161348 $ 0.00161348 $ 0.00161348 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00151056$ 0.00151056 $ 0.00151056 Máximo 24h $ 0.00161348$ 0.00161348 $ 0.00161348 Máximo histórico $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Menor preço $ 0.00124589$ 0.00124589 $ 0.00124589 Variação de Preço (1h) -0.11% Alteração de Preço (1D) -5.58% Variação de Preço (7d) -16.92% Variação de Preço (7d) -16.92%

O preço em tempo real de Striker League (MBS) é $0.00152281. Nas últimas 24 horas, MBS foi negociado entre a mínima de $ 0.00151056 e a máxima de $ 0.00161348, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MBS é $ 2.58, enquanto o mais baixo é $ 0.00124589.

Em termos de desempenho de curto prazo, MBS variou -0.11% na última hora, -5.58% nas últimas 24 horas e -16.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Striker League (MBS)

Capitalização de mercado $ 954.08K$ 954.08K $ 954.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Fornecimento Circulante 625.44M 625.44M 625.44M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Striker League é $ 954.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MBS é 625.44M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.53M.