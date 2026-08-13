Preço de Stream until 100M MC hoje

O preço ao vivo de Stream until 100M MC (LIVE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIVE para USD é de $ 0 por LIVE.

Stream until 100M MC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,044, com um fornecimento em circulação de 980.69M LIVE. Nas últimas 24 horas, LIVE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02504218, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LIVE movimentou-se -- na última hora e +3.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stream until 100M MC (LIVE)

Capitalização de mercado $ 72.04K$ 72.04K $ 72.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.04K$ 72.04K $ 72.04K Fornecimento Circulante 980.69M 980.69M 980.69M Fornecimento total 980,693,216.934022 980,693,216.934022 980,693,216.934022

A capitalização de mercado atual de Stream until 100M MC é $ 72.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIVE é 980.69M, com um fornecimento total de 980693216.934022. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.04K.