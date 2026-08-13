Preço de Strawberita hoje

O preço ao vivo de Strawberita (STRAWBERITA) hoje é $ 0, com uma variação de 6.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRAWBERITA para USD é de $ 0 por STRAWBERITA.

Strawberita ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,578.26, com um fornecimento em circulação de 999.25M STRAWBERITA. Nas últimas 24 horas, STRAWBERITA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STRAWBERITA movimentou-se +0.23% na última hora e +14.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Strawberita (STRAWBERITA)

Capitalização de mercado $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K Fornecimento Circulante 999.25M 999.25M 999.25M Fornecimento total 999,248,638.322131 999,248,638.322131 999,248,638.322131

A capitalização de mercado atual de Strawberita é $ 13.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STRAWBERITA é 999.25M, com um fornecimento total de 999248638.322131. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.58K.