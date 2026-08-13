Em que rede blockchain Stratos opera?

Stratos opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de STOS?

O token está cotado a R$0.0223384091842474752000, registrando uma variação de preço de -33.40% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Stratos pertence?

Stratos se enquadra na categoria Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar STOS com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Stratos?

Sua capitalização de mercado é de R$866561.87744524896000, colocando o ativo na posição #4949. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de STOS estão atualmente em circulação?

Há 38800874.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Stratos hoje?

Nos últimos dias, STOS gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Stratos flutuou entre R$0.0221380321266097824000 e R$0.0335463463258970784000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.