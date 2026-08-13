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O preço ao vivo de Strategic Oil Supply hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de SOS é de 95,356 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SOS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Strategic Oil Supply hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de SOS é de 95,356 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SOS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Strategic Oil Supply (SOS)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 SOS para USD

$0.0000957
$0.0000957$0.0000957
-11.30%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Strategic Oil Supply (SOS)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:54:51 (UTC+8)

Preço de Strategic Oil Supply hoje

O preço ao vivo de Strategic Oil Supply (SOS) hoje é $ 0, com uma variação de 11.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOS para USD é de $ 0 por SOS.

Strategic Oil Supply ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,356, com um fornecimento em circulação de 999.99M SOS. Nas últimas 24 horas, SOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00976314, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOS movimentou-se +0.23% na última hora e -14.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Strategic Oil Supply (SOS)

$ 95.36K
$ 95.36K$ 95.36K

--
----

$ 95.36K
$ 95.36K$ 95.36K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,091.981633
999,988,091.981633 999,988,091.981633

A capitalização de mercado atual de Strategic Oil Supply é $ 95.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOS é 999.99M, com um fornecimento total de 999988091.981633. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.36K.

Histórico de preço de Strategic Oil Supply USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00976314
$ 0.00976314$ 0.00976314

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-11.38%

-14.02%

-14.02%

Histórico de preços de Strategic Oil Supply (SOS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Strategic Oil Supply em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Strategic Oil Supply em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Strategic Oil Supply em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Strategic Oil Supply em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-11.38%
30 dias$ 0-44.61%
60 dias$ 0-54.12%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Strategic Oil Supply

Previsão de preço de Strategic Oil Supply (SOS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SOS em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Strategic Oil Supply (SOS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Strategic Oil Supply pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Strategic Oil Supply pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SOS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Strategic Oil Supply.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Strategic Oil Supply (SOS)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre Strategic Oil Supply

Qual é o trading atual de Strategic Oil Supply?

Preço atual: R$, com uma variação de preço de -11.38% nas últimas 24 horas.

SOS está atraindo atenção institucional?

A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem.

Quão líquido é o mercado de Strategic Oil Supply?

Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.

O que a oferta circulante indica sobre SOS?

Com 999988091.981633 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.

Como Strategic Oil Supply se compara aos seus picos históricos?

Seu ATH de R$0.0489199616530348608000 e seu ATL de R$ fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.

Quão ativamente Strategic Oil Supply está sendo negociado hoje?

Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.

Como -- afeta o interesse institucional?

A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Strategic Oil Supply.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Strategic Oil Supply

Última atualização da página: 2026-08-13 21:54:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Strategic Oil Supply (SOS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

0.00%

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$0.00892$0.00892

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$0.01754$0.01754

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$0.2577
$0.2577$0.2577

+6.04%

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$0.28305
$0.28305$0.28305

-13.32%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

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$0.0057781
$0.0057781$0.0057781

+41.23%

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$0.261470
$0.261470$0.261470

+19.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002840
$0.0002840$0.0002840

+13.60%

Lorenzo Protocol

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$0.04097$0.04097

+12.55%

aPriori

aPriori

APR

$0.47337
$0.47337$0.47337

+9.72%

Aviso legal

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