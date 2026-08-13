Preço de Strategic Oil Supply hoje

O preço ao vivo de Strategic Oil Supply (SOS) hoje é $ 0, com uma variação de 11.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOS para USD é de $ 0 por SOS.

Strategic Oil Supply ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,356, com um fornecimento em circulação de 999.99M SOS. Nas últimas 24 horas, SOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00976314, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOS movimentou-se +0.23% na última hora e -14.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Strategic Oil Supply (SOS)

Capitalização de mercado $ 95.36K$ 95.36K $ 95.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.36K$ 95.36K $ 95.36K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,988,091.981633 999,988,091.981633 999,988,091.981633

A capitalização de mercado atual de Strategic Oil Supply é $ 95.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOS é 999.99M, com um fornecimento total de 999988091.981633. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.36K.