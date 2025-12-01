Preço de Strategic ETH Reserve hoje

O preço ao vivo de Strategic ETH Reserve (SΞR) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SΞR para USD é de -- por SΞR.

Strategic ETH Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,819.14, com um fornecimento em circulação de 100.00M SΞR. Nas últimas 24 horas, SΞR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.283912, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SΞR movimentou-se -- na última hora e +44.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Strategic ETH Reserve (SΞR)

Capitalização de mercado $ 18.82K$ 18.82K $ 18.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.82K$ 18.82K $ 18.82K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

