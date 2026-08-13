Preço de Strategic Bitcoin Reserve hoje

O preço ao vivo de Strategic Bitcoin Reserve (SBR) hoje é $ 0.01712329, com uma variação de 1.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBR para USD é de $ 0.01712329 por SBR.

Strategic Bitcoin Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 360,313, com um fornecimento em circulação de 21.04M SBR. Nas últimas 24 horas, SBR foi negociado entre $ 0.01704166 (mínimo) e $ 0.01735723 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01428915.

No desempenho de curto prazo, SBR movimentou-se -0.01% na última hora e -4.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 390.43K.

Informações de mercado de Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

Capitalização de mercado $ 360.31K$ 360.31K $ 360.31K Volume (24h) $ 390.43K$ 390.43K $ 390.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 360.31K$ 360.31K $ 360.31K Fornecimento Circulante 21.04M 21.04M 21.04M Fornecimento total 21,042,069.0 21,042,069.0 21,042,069.0

A capitalização de mercado atual de Strategic Bitcoin Reserve é $ 360.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 390.43K. A oferta em circulação de SBR é 21.04M, com um fornecimento total de 21042069.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 360.31K.