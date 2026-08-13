Preço de Strata Senior USDe hoje

O preço ao vivo de Strata Senior USDe (SRUSDE) hoje é $ 1.028, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SRUSDE para USD é de $ 1.028 por SRUSDE.

Strata Senior USDe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,942,404, com um fornecimento em circulação de 56.37M SRUSDE. Nas últimas 24 horas, SRUSDE foi negociado entre $ 1.028 (mínimo) e $ 1.029 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.034, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.51195.

No desempenho de curto prazo, SRUSDE movimentou-se -0.01% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 123.62.

Informações de mercado de Strata Senior USDe (SRUSDE)

Capitalização de mercado $ 57.94M$ 57.94M $ 57.94M Volume (24h) $ 123.62$ 123.62 $ 123.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.94M$ 57.94M $ 57.94M Fornecimento Circulante 56.37M 56.37M 56.37M Fornecimento total 56,373,231.09417004 56,373,231.09417004 56,373,231.09417004

A capitalização de mercado atual de Strata Senior USDe é $ 57.94M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 123.62. A oferta em circulação de SRUSDE é 56.37M, com um fornecimento total de 56373231.09417004. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.94M.