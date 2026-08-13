Qual é o preço atual de Strata Senior USDat?

Strata Senior USDat está sendo negociado a R$5.12091405115584000, com uma variação de preço de 0.02% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Strata Senior USDat é de R$5.12091405115584000, enquanto o ATL é de R$5.09586065560224000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de SRUSDAT hoje?

A capitalização de mercado está em R$21113483.53680353184000, colocando o ativo no #1692 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Strata Senior USDat?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com SRUSDAT.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 4124081.197866048 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Strata Senior USDat se enquadra?

Strata Senior USDat faz parte da classificação Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de SRUSDAT?

Operar na rede -- permite que SRUSDAT aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.