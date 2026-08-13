Preço de Strata Junior USDat hoje

O preço ao vivo de Strata Junior USDat (JRUSDAT) hoje é $ 0.427001, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JRUSDAT para USD é de $ 0.427001 por JRUSDAT.

Strata Junior USDat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,571,899, com um fornecimento em circulação de 3.68M JRUSDAT. Nas últimas 24 horas, JRUSDAT foi negociado entre $ 0.423961 (mínimo) e $ 0.433527 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.433527, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.239072.

No desempenho de curto prazo, JRUSDAT movimentou-se +0.00% na última hora e +7.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Strata Junior USDat (JRUSDAT)

Capitalização de mercado $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Fornecimento Circulante 3.68M 3.68M 3.68M Fornecimento total 3,681,253.0831806 3,681,253.0831806 3,681,253.0831806

A capitalização de mercado atual de Strata Junior USDat é $ 1.57M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de JRUSDAT é 3.68M, com um fornecimento total de 3681253.0831806. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.57M.