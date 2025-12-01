Preço de Stork hoje

O preço ao vivo de Stork (SMS) hoje é --, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SMS para USD é de -- por SMS.

Stork ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,153.53, com um fornecimento em circulação de 997.28M SMS. Nas últimas 24 horas, SMS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SMS movimentou-se -- na última hora e +4.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stork (SMS)

Capitalização de mercado $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Fornecimento Circulante 997.28M 997.28M 997.28M Fornecimento total 997,282,473.017428 997,282,473.017428 997,282,473.017428

A capitalização de mercado atual de Stork é $ 8.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMS é 997.28M, com um fornecimento total de 997282473.017428. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.15K.