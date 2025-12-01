Preço de Stoopid Cats hoje

O preço ao vivo de Stoopid Cats (STOCAT) hoje é $ 0.00035105, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STOCAT para USD é de $ 0.00035105 por STOCAT.

Stoopid Cats ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 256,017, com um fornecimento em circulação de 729.30M STOCAT. Nas últimas 24 horas, STOCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00152819, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000040.

No desempenho de curto prazo, STOCAT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stoopid Cats (STOCAT)

Capitalização de mercado $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Fornecimento Circulante 729.30M 729.30M 729.30M Fornecimento total 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

A capitalização de mercado atual de Stoopid Cats é $ 256.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STOCAT é 729.30M, com um fornecimento total de 1489005018.13. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 522.71K.