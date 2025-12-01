Preço de Stool Prisondente hoje

O preço ao vivo de Stool Prisondente (JAILSTOOL) hoje é $ 0.00170278, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAILSTOOL para USD é de $ 0.00170278 por JAILSTOOL.

Stool Prisondente ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,702,834, com um fornecimento em circulação de 999.85M JAILSTOOL. Nas últimas 24 horas, JAILSTOOL foi negociado entre $ 0.00166762 (mínimo) e $ 0.00171541 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.217874, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00144784.

No desempenho de curto prazo, JAILSTOOL movimentou-se -0.22% na última hora e -12.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Capitalização de mercado $ 1.70M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.70M Fornecimento Circulante 999.85M Fornecimento total 999,853,822.11

