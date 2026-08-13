Preço de Stonks on ETH hoje

O preço ao vivo de Stonks on ETH (STONKS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONKS para USD é de $ 0 por STONKS.

Stonks on ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 127,926, com um fornecimento em circulação de 420.69B STONKS. Nas últimas 24 horas, STONKS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STONKS movimentou-se -- na última hora e -4.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stonks on ETH (STONKS)

Capitalização de mercado $ 127.93K$ 127.93K $ 127.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 127.93K$ 127.93K $ 127.93K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Stonks on ETH é $ 127.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STONKS é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 127.93K.