Preço de STONED hoje

O preço ao vivo de STONED (STONED) hoje é --, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONED para USD é de -- por STONED.

STONED ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,815, com um fornecimento em circulação de 100.00B STONED. Nas últimas 24 horas, STONED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STONED movimentou-se -- na última hora e +9.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de STONED (STONED)

Capitalização de mercado $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

