Preço de Stohn Coin hoje

O preço ao vivo de Stohn Coin (SOH) hoje é $ 0.00160419, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOH para USD é de $ 0.00160419 por SOH.

Stohn Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,244, com um fornecimento em circulação de 34.47M SOH. Nas últimas 24 horas, SOH foi negociado entre $ 0.00160401 (mínimo) e $ 0.00160551 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.078897, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00137695.

No desempenho de curto prazo, SOH movimentou-se -0.01% na última hora e -8.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.43.

Informações de mercado de Stohn Coin (SOH)

Capitalização de mercado $ 52.24K$ 52.24K $ 52.24K Volume (24h) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K Fornecimento Circulante 34.47M 34.47M 34.47M Fornecimento total 34,471,377.0 34,471,377.0 34,471,377.0

A capitalização de mercado atual de Stohn Coin é $ 52.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.43. A oferta em circulação de SOH é 34.47M, com um fornecimento total de 34471377.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.82K.