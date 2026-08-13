Preço de Stella Cat hoje

O preço ao vivo de Stella Cat (STELLA) hoje é $ 0, com uma variação de 18.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STELLA para USD é de $ 0 por STELLA.

Stella Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,266.04, com um fornecimento em circulação de 1.00B STELLA. Nas últimas 24 horas, STELLA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STELLA movimentou-se +0.34% na última hora e -17.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stella Cat (STELLA)

Capitalização de mercado $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Stella Cat é $ 12.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STELLA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.27K.