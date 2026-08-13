Preço de Steamboat Willie hoje

O preço ao vivo de Steamboat Willie (MICKEY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MICKEY para USD é de $ 0 por MICKEY.

Steamboat Willie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 90,630, com um fornecimento em circulação de 1.00B MICKEY. Nas últimas 24 horas, MICKEY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00569554, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MICKEY movimentou-se -- na última hora e -1.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Steamboat Willie (MICKEY)

Capitalização de mercado $ 90.63K$ 90.63K $ 90.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.63K$ 90.63K $ 90.63K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Steamboat Willie é $ 90.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MICKEY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.63K.