Preço de Steam22 hoje

O preço ao vivo de Steam22 (STM) hoje é $ 0.093105, com uma variação de 1.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STM para USD é de $ 0.093105 por STM.

Steam22 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,312,924, com um fornecimento em circulação de 100.00M STM. Nas últimas 24 horas, STM foi negociado entre $ 0.09241 (mínimo) e $ 0.095224 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.122067, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01789341.

No desempenho de curto prazo, STM movimentou-se +0.14% na última hora e +6.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Steam22 (STM)

A capitalização de mercado atual de Steam22 é $ 9.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STM é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.31M.