Preço de Steakhouse Confidential Prime USDC hoje

O preço ao vivo de Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) hoje é $ 1.013, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STEAKCUSDC para USD é de $ 1.013 por STEAKCUSDC.

Steakhouse Confidential Prime USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,605,917, com um fornecimento em circulação de 33.18M STEAKCUSDC. Nas últimas 24 horas, STEAKCUSDC foi negociado entre $ 1.01 (mínimo) e $ 1.016 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.017, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.002.

No desempenho de curto prazo, STEAKCUSDC movimentou-se -0.03% na última hora e +0.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Capitalização de mercado $ 33.61M$ 33.61M $ 33.61M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.61M$ 33.61M $ 33.61M Fornecimento Circulante 33.18M 33.18M 33.18M Fornecimento total 33,183,298.52070238 33,183,298.52070238 33,183,298.52070238

A capitalização de mercado atual de Steakhouse Confidential Prime USDC é $ 33.61M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STEAKCUSDC é 33.18M, com um fornecimento total de 33183298.52070238. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.61M.