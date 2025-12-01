Preço de stBGT hoje

O preço ao vivo de stBGT (STBGT) hoje é $ 0.887755, com uma variação de 2.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STBGT para USD é de $ 0.887755 por STBGT.

stBGT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 167,657, com um fornecimento em circulação de 188.85K STBGT. Nas últimas 24 horas, STBGT foi negociado entre $ 0.882229 (mínimo) e $ 0.932641 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.882229.

No desempenho de curto prazo, STBGT movimentou-se -0.23% na última hora e -12.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de stBGT (STBGT)

Capitalização de mercado $ 167.66K$ 167.66K $ 167.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 167.66K$ 167.66K $ 167.66K Fornecimento Circulante 188.85K 188.85K 188.85K Fornecimento total 188,854.71371883 188,854.71371883 188,854.71371883

A capitalização de mercado atual de stBGT é $ 167.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STBGT é 188.85K, com um fornecimento total de 188854.71371883. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 167.66K.