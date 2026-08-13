Preço de STAYNEX hoje

O preço ao vivo de STAYNEX (STAY) hoje é $ 0, com uma variação de 6.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAY para USD é de $ 0 por STAY.

STAYNEX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 218,497, com um fornecimento em circulação de 39.70B STAY. Nas últimas 24 horas, STAY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STAY movimentou-se +1.46% na última hora e +17.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de STAYNEX (STAY)

Capitalização de mercado $ 218.50K$ 218.50K $ 218.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 550.36K$ 550.36K $ 550.36K Fornecimento Circulante 39.70B 39.70B 39.70B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de STAYNEX é $ 218.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAY é 39.70B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 550.36K.