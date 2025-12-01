Preço de STAX Token hoje

O preço ao vivo de STAX Token (STAX) hoje é $ 0.00547977, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAX para USD é de $ 0.00547977 por STAX.

STAX Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,479,773, com um fornecimento em circulação de 1.00B STAX. Nas últimas 24 horas, STAX foi negociado entre $ 0.00547967 (mínimo) e $ 0.00551128 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0199077, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0054785.

No desempenho de curto prazo, STAX movimentou-se -- na última hora e -10.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de STAX Token (STAX)

Capitalização de mercado $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de STAX Token é $ 5.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.48M.